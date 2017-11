Siemens-Führung informiert Betriebsrat über Kürzungspläne

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Siemens -Führung hat am Donnerstag die Betriebsräte über die anstehenden Einschnitte in der Kraftwerks- und in der Antriebssparte informiert.



Am Vormittag kamen Mitglieder des Managements mit den Arbeitnehmervertretern im Wirtschaftsausschuss des Konzerns zusammen. Bereits seit Wochen wird über die Streichung mehrerer tausend Stellen sowie mögliche Werksschließungen und -verkäufe spekuliert. Eine Veröffentlichung der konkreten Pläne wurde für den Donnerstagnachmittag erwartet.

In beiden betroffenen Sparten, die seit einiger Zeit unter einer Auftragsflaute und Preisdruck leiden, hatte Siemens-Chef Joe Kaeser schon Arbeitsplätze gekappt. Vor allem für das Kraftwerksgeschäft hatte er erst in der vergangenen Woche bei der Bilanz-Pressekonferenz "schmerzhafte Einschnitte" angekündigt. Auch betriebsbedingte Kündigungen schloss Siemens nicht aus. Betriebsrat und IG Metall machen deshalb seit Wochen Front gegen die Pläne./csc/DP/stb