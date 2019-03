Siemens Financial Services investiert in 200-MW-Windenergieprojekt Poovani der Greenko Group (VIDEO)

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Neu Delhi (ots) -- Abschließende Vereinbarung über Eigenkapitalinvestition von denParteien unterzeichnet- Siemens Financial Services (SFS) investiert erstmals in Windparkin Asien- Im Rahmen des Projekts werden 100 Windkraftanlagen vom Typ SG2.0-114 von Siemens Gamesa Renewable Energy in Tamil Naduinstalliert- Das Projekt ist Teil der Windkraft-Tranche II der Solar EnergyCorporation of India Limited (SECI)Greenko Group, Indiens führender Player im Bereich erneuerbareEnergien, hat mit Siemens Financial Services (SFS), dem Finanzarm derSiemens AG, eine Vereinbarung über eine Eigenkapitalinvestition insein Windkraftprojekt in Poovani unterzeichnet. Hinter dem Projekt,das im Bundesstaat Tamil Nadu durchgeführt wird, steht die SolarEnergy Corporation of India Limited (SECI), ein Unternehmen desöffentlichen Sektors, das dem Ministerium für Neue und ErneuerbareEnergie der indischen Regierung unterstellt ist.Gemäß der Vereinbarung hat sich SFS zur Übernahme einerEigenkapitalbeteiligung von 46% am 200-MW-Windkraftprojekt bereiterklärt. Siemens Gamesa Renewable Energy installiert die gesamteInfrastruktur für den Windpark, einschließlich der Lieferung,Errichtung und Inbetriebnahme von 100 Windkraftanlagen vom Typ SG2.0-114 mit einer Nabenhöhe von 106 m, die speziell fürSchwachwindstandorte in Indien ausgelegt sind.Die mit diesem Projekt erzeugte saubere und erschwingliche Energieentspricht einem CO2-Äquivalent von rund 651.000 Tonnen, und eswerden rund 155.000 Haushalte jährlich mit Strom versorgt. DasProjekt wird an das zentrale Versorgungsnetz Indiens angeschlossen.Das ermöglicht einen Energiefluss aus einem Bundesstaat, der reich anerneuerbaren Energiequellen ist, in andere Bundesstaaten. Diese sindsomit in der Lage, ihre Bezugsverpflichtungen für erneuerbareEnergien zu erfüllen und eine langfristige Versorgung miterneuerbaren Energien zu einem Festpreis sicherzustellen.Anil Kumar Chalamalasetty, Chief Executive Officer und MD derGreenko Group, kommentiert die Entwicklung folgendermaßen: "SiemensFinancial Services mit einer Eigenkapitalinvestition zu gewinnenzeigt, dass sich der indische Energiemarkt mit der Übertragung vonStrom aus erneuerbaren Energieträgern über bundesstaatliche Grenzenhinweg weiterentwickelt. Internationale Finanzinstitute vertrauen aufden Projekt- und Technologieerfolg sowie die notwendigenregulatorischen Rahmenbedingungen, die weiteres Wachstum fördern. Wirfreuen uns, bei unserem Poovani-Windkraftprojekt mit SFSzusammenzuarbeiten und heißen sie in Indien willkommen."Steffen Grosse, Chief Financial Officer der Energy-Finance-Einheitvon Siemens Financial Services, fügt hinzu: "Wir freuen uns, dieseneue Transaktion mit Greenko Group, einem der führenden unabhängigenStromerzeuger (Independent Power Producer - IPP) im Bereicherneuerbarer Energien in Indien, bekannt zu geben. Unsere ersteEigenkapitalinvestition in erneuerbare Energiequellen in der Regionunterstreicht das Engagement unseres Unternehmens, optimaleEnergielösungen für Indien mit Unterstützung von Siemens GamesaTechnology bereitzustellen."Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führenderinternationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren fürtechnische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeitund Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, undzwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung,Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist einer der größtenHersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. DasUnternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienterStromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier beiInfrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- undSoftwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist dasUnternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft SiemensHealthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischerGeräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie inder Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2018, das am30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 MilliardenEuro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unterwww.siemens.com.Über Siemens Financial ServicesSiemens Financial Services ist der Finanzarm von Siemens. WeitereInformationen über Siemens Financial Services finden Sie unterwww.siemens.com/finance.Über GreenkoGreenko ist ein etablierter Branchenteilnehmer am wachsendenindischen Energiemarkt und marktführender Eigner und Betreiber vonWind-, Wasserkraft- und Solaranlagen in Indien. Der Konzernentwickelt Speicher für Wind- und Solarstrom sowie hybridintegrierteAnlagen und treibt damit die Einbindung erneuerbarer Energien inIndien maßgeblich voran. Er baut verschiedenste Anlagen fürVersorgungsunternehmen je nach Abnahme, Geographie und Technologie.Greenko will die installierte Leistung mit der Entwicklung undErrichtung neuer Greenfield-Anlagen sowie durch gezielteAkquisitionen, die den Shareholder Value verbessern, steigern.Greenko verfügt bereits über ein operatives Portfolio von 4,5 MW undüber im Bau befindliche Anlagen mit insgesamt über 8 GW Leistung. DasUnternehmen ist finanziell gut aufgestellt, um im Laufe der nächstenJahre sein Multi-Gigawatt-Portfolio weiter auszubauen. SeinBekenntnis zu betrieblicher sowie ökologischer Nachhaltigkeit belegtGreenkos Bestrebungen, als Unternehmen verantwortungsvoll zu handelnund über seine Funktion im Energiesektor hinaus eine wichtige Rollein der Gesellschaft einzunehmen. Das Unternehmen engagiert sichfortlaufend in lokalen Projekten und Community-Programmen im BereichBildung, Gesundheit und Wohlbefinden, Umweltschutz sowie derVerbesserung der ländlichen Infrastruktur.Pressekontakt:Siemens IndienBijesh KamathTelefon: +91 22 3967 7537; E-mail: bijesh.kamath@siemens.comGreenko GroupSwathi ReddyE-Mail: swathi.r@greenkogroup.comOriginal-Content von: Siemens Financial Services GmbH, übermittelt durch news aktuell