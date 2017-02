Siemens: Es könnte alles so schön sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

man möchte meinen, dass die Stimmung beim Technologieriesen Siemens nach den starken Quartalszahlen und dem hervorragenden Ausblick nicht besser sein könnte. Doch es gibt eine Sache, die dem Konzern und allen voran Vorstandschef Joe Kaeser Sorgen bereitet – nämlich die protektionistische Wirtschaftspolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump.

Die USA sind aus Sicht von Siemens der größte Einzelmarkt außerhalb Deutschlands. Etwa 50.000 Beschäftigte arbeiten in 60 Fabriken auf amerikanischem Boden für den DAX-Konzern. In den vergangenen zehn Jahren flossen große Summen in die USA, insgesamt sollen sich die Investitionen auf rund 30 Mrd. Dollar belaufen haben. „Es besorgt uns schon, es besorgt mich persönlich, dass wir Töne hören, die bisher zu unserer Wahrnehmung dieses Landes nicht passten“, sagte Joe Kaeser mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen in Übersee.

Aber sonst läuft es wie am Schnürchen

Davon abgesehen läuft es bei den Münchenern aber sehr gut. Die Zahlen zum ersten Quartal des bis Ende September laufenden Geschäftsjahres 2016/17 wussten zu überzeugen und obendrein wurde die Jahresprognose nach oben geschraubt. Statt 6,80 bis 7,20 Euro kalkuliert das Siemens-Management nunmehr mit einem Gewinn je Aktie in einer Bandbreite von 7,20 bis 7,70 Euro. Dies würde beim Erreichen des oberen Prognoseendes einem Konzernüberschuss von rund 6,5 Mrd. Euro entsprechen.

Die Aktie zeigt sich ebenfalls in bester Verfassung. Auf 12-Monats-Sicht verteuerte sich das Papier um rund 45 Prozent. Mit Kursen im Bereich von 122 Euro ist auch das Allzeithoch aus dem Jahr 2000 (bei rund 130 Euro) nicht mehr in allzu weiter Ferne.

