Siemens: Erst dann lohnt sich der Kauf wieder!

Der Siemens-Konzern kämpft aktuell um eine Neuausrichtung. Die Firmenleitung möchte einfach die Rentabilität des Konzerns steigern.

Ein massiver Stellenabbau von 1500 Mitarbeitern ist bereits im Gang. Ein Umbau zu Holding und damit verbunden eine Abspaltung verschiedener Geschäftsbereiche soll den Konzern zukunftsfähig machen.

Dass eine solche Phase nicht spurlos am Aktienkurs vorbei geht, ist so klar wie „Kloßbrühe". So notierte der Wert Mitte August



