Siemens: Erfreuliches aus Fernost!

Die Nachrichtenlage bei Siemens wurde in der vergangenen Woche vom Bericht zum vierten Quartal des Geschäftsjahres geprägt – und in diesem hat der Technologiekonzern überzeugt: Der Auftragseingang legte um 7 Prozent auf 98,0 Milliarden Euro zu, die Umsatzerlöse stiegen um 5 Prozent auf 86,8 Milliarden. Entsprechend zog auch der Kurs der Siemens-Aktie zunächst deutlich um mehr als sieben Prozent an, übersprang ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



