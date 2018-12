Siemens: Erfolg der Tochter!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Da kann sich Siemens freuen – wenn die börsennotierte Tochter Siemens Gamesa in Bezug auf Neuaufträge punkten kann. Konkret: Diese Woche konnte Siemens Gamesa einen Großauftrag für ein Projekt in Belgien mitteilen. Es geht da um zwei kombinierte Offshore Windenergie Projekte, mit einmal 235 MW und einmal 252 MW Volumen – zusammen geht es da also um ein beachtliches Volumen von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.