Siemens Energy greift durch – was das für Anleger heißt

Nachdem Siemens Energy (WKN: ENER6Y) von der spanischen Windkrafttochter Gamesa zum vierten Mal in Folge die Quartalszahlen verhagelt wurden, macht der Mutterkonzern ernst: Das Unternehmen hat am Vormittag Pläne für eine Komplettübernahme der Spanier bestätigt. Die Gamesa-Aktie legt zweistellig zu, der Siemens-Energy-Titel steigt um +2,6% auf 17,23 €. Wird das Unternehmen seine defizitäre Windkraft-Einheit so noch retten können?

Die in München ansässige Siemens Energy AG ist ein Strom- ...





