Siemens Energy: Schlicht sensationell!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Das kommt bislang bei den Anlegern nicht so richtig an. Siemens Energy will Kosten sparen und sich für die Zukunft neu aufstellen. So werden bis 2025 in Deutschland 3.000 Arbeitsplätze gestrichen. Insgesamt sollen 7.800 Stellen reduziert werden.

Grund für diese Stellenstreichungen: Die Transformation der Industrie und Energiemärkte hin zu alternativen Energiequellen – unter anderem auch Wasserstoff. Die Energieerzeugung hingegen mit Kohle, Gas ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung