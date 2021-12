Siemens Energy-Aktie: Das reicht noch lange nicht aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens Energy-Aktie befindet sich seit Anfang des Jahres in einem Abwärtstrend. Von den einstigen Hochpunkten bei 34,65 Euro ist der Kurs bis auf 21,27 Euro (06.10) zurückgefallen und hat damit in der Spitze fast 39 Prozent an Wert eingebüßt. Das Papier bildet damit die rote Laterne im DAX. Aus operativer Sicht erwiesen sich die schwachen Geschäfte der Windkraft-Tochter Gamesa als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



