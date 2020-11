Siemens Energy Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Performance der Siemens Energy-Aktie kann sich sehen lassen: Rund 31% hat das Papier auf Monats-Sicht zugelegt. Die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr (das hier am 30.9.2020 endete) sind ja längst bekannt. Was vielleicht nicht so bekannt ist: Siemens Energy hatte 6 Tage nach Veröffentlichung der Zahlen auch einen „Shareholder Letter“, also einen Brief für die Aktionäre, für das 4. Quartal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung