Siemens Energy-Aktie – Das ist zu beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Einen starken Start an der Börse legt die Aktie der Siemens Energy nicht gerade hin. In den Medien wird auch ein “kraftloser Start” genannt. Denn sowohl die Erstnotiz mit kurzfristigen Abgaben am ersten Handelstag überzeugte nicht. Zwar konnte der Wert an den folgenden Handelstagen eine leichte Aufwärtsbewegung hinlegen. Doch diese wurde im Oktober wiederum zunichte gemacht. So pendelt der Wert um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung