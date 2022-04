Siemens Energy-Aktie: Was läuft hier schief?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Eigentlich blickt die Siemens Energy-Aktie derzeit auf große Chancen in der Zukunft. Schließlich ist das Unternehmen in Sachen erneuerbare Energien bestens aufgestellt. Erst kürzlich wurde ein neuer Deal mit PowerCell vorgestellt, mit dem die eigenen Position in diesem Bereich noch weiter ausgebaut werden soll.

Derweil sucht man in Europa händeringend nach Möglichkeiten, um sich von Energiegeschäften mit Russland möglichst unabhängig zu machen.



