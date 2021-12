Siemens Energy-Aktie: Was in 2022 besser werden muss!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

So verlor die Aktie auf Jahressicht 23,7 %. Zumindest deuteten die Bullen in den letzten sieben Handelstagen ihr Comeback mit einem Plus von 4 % an. Die Aussichten für das kommende Jahr dürften stark von der Pandemie abhängen.

Die schwache Kursentwicklung in diesem Jahr ist maßgeblich auf die schwächelnden Geschäftszahlen des Energieunternehmens zurückzuführen. Dabei sind nicht die Auftragszahlen das Problem, sondern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung