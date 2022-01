Siemens Energy-Aktie: Von dieser Turnaround-Wette rate ich dir ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Wenn eine Aktie in den vergangenen zwölf Monaten so richtig enttäuschte, dann ist es Siemens Energy (WKN: ENER6Y). Seit dem 29. Januar 2021 purzelte der Kurs um fast 37 % auf aktuell 19,43 Euro (Stand: 31. Januar 2022).

Da stellt sich doch die Frage, ob Siemens mit diesem Spin-off einfach einen Problemfall entsorgt hat. Was meinst du? Bereits vor einigen Monaten warnte ich dich vor dieser Resterampe.

Siemens Energy schockt erneut

Die spanische Windkrafttochter Siemens Gamesa muss jetzt ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr erneut senken. Grund sind ein sehr schwaches erstes Quartal und Verluste in Höhe von mehr als 300 Mio. Euro.

Die Probleme mit Turbinen und einige Lieferengpässe behindern das Geschäft. Ich denke, zum schwachen Abschneiden trägt auch der viel zu große Optimismus des Managements bei. Den Zeitplan legte es sehr sportlich an.

Siemens Energy hält rund zwei Drittel der Gamesa-Anteile und muss jetzt ebenfalls die Prognose senken. Das Management um CEO Christian Bruch peilt beim Umsatz ein Minus von mindestens 2 % an. Die operative Umsatzrendite soll bei maximal 4 % liegen.

Siemens Energy ist ein Turnaround-Investment

Eines muss dir klar sein, wenn du die Aktie von Siemens Energy kaufst: Deine einzige Chance liegt im Turnaround-Potenzial. Das bietet auf der einen Seite eine enorme Renditechance. Die meisten Marktteilnehmer bewerten die Aktie zurzeit mies. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt gerade einmal bei 0,9. Und die Marktkapitalisierung von 13,9 Mrd. Euro ist nur halb so hoch wie der Jahresumsatz.

Andererseits benötigst du viel Geduld. Es kann lange dauern, bis solch eine Wette aufgeht. Und im schlimmsten Fall verlierst du das eingesetzte Geld. Ich halte mich eher fern von solchen Investments.

In der Theorie haben Siemens Energy-Aktionäre gute Argumente

Beispielsweise schätzt der Bundesverband der Deutschen Industrie, dass bis zum Jahr 2030 mehr als 300 Mrd. Euro in den Energieumbau fließen. Dazu gehören neue Anlagen für Windkraft, Gaskraftwerke und Stromnetze.

Und bei all diesen Investitionen kann Siemens Energy vorne mitspielen. Das Unternehmen bietet die passenden Produkte, um ein Gewinner der Energiewende zu werden.

Das Management setzt sich ehrgeizige Ziele

Mittelfristig will es den Umsatz um etwa 3 % pro Jahr und die operative Gewinnmarge auf mindestens 8 % steigern. Im Jahr 2020 lag die Marge bei -0,1 %, im Jahr 2021 immerhin schon bei 2,3 %. Erste Fortschritte können wir also beobachten.

Aber ich frage mich ernsthaft, wie realistisch das Ziel einer Gewinnmarge von mehr als 8 % ist. Im Segment Gas and Power möchte Siemens Energy im laufenden Geschäftsjahr eine Gewinnmarge von mindestens 4,5 % erwirtschaften. In meinen Augen ist das zu optimistisch.

Siemens Energy steht auf gesunden Beinen

Das Mutterschiff hat seinem Spin-off eine ordentliche Cash-Position mit auf den Weg gegeben. Der Schuldenstand liegt deutlich niedriger. Zudem verfügt Siemens Energy über ein Eigenkapital in Höhe von 15,2 Mrd. Euro. Der Verschuldungsgrad liegt bei gesunden 9 %.

Die Aktie kommt mir aber nicht ins Depot

Ich bin weiterhin sehr skeptisch, ob in den kommenden Jahren etwas aus der Resterampe Siemens Energy entstehen kann. Zum aktuellen Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,9 ist sie vielleicht für manch einen Turnaround-Zocker ein Investment wert. Wer eine Wette auf das Margenwachstum deutscher Kraftwerkstreiber wagen will, könnte mit Siemens Energy seinen Hebel finden. Ich jedoch halte mich auch in den kommenden Monaten fern von der Siemens Energy-Aktie. Ganz anders denke ich über diese Investment-Chance.

Der Artikel Siemens Energy-Aktie: Von dieser Turnaround-Wette rate ich dir ab! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Henning Lindhoff besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022