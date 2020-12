Siemens-Energy-Aktie: Voll ins Schwarze!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Dass Wasserstoff in der Energiebranche in Zukunft eines der wohl wichtigsten Themen sein wird, darüber scheint sich auch Siemens Energy im Klaren zu sein. Im Gespräch mit dem „Handelsblatt“ kündigte Vorstandschef Christian Bruch kürzlich an, in diesem Sektor massiv ausbauen zu wollen.

Er sieht die Möglichkeit, dass die Technologie sich zu einem Milliardengeschäft entwickeln könnte, warnte gleichzeitig aber davor, dass dadurch weitere ...



