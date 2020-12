Siemens Energy Aktie: Unterbewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Seit Ende September ist die abgespaltene Energie-Sparte des deutschen Großkonzerns Siemens an der Börse notiert. Im Rahmen des am Dienstag veröffentlichten Geschäftsberichts hat der Konzern jetzt einige Zahlen zur jungen Börsenfirma preisgegeben (via Reuters).

Demnach steht Siemens Energy noch mit rund 6,6 Mrd. Euro in der Bilanz von Siemens. Zum Ende des Geschäftsjahres 19/20 (per Ende September) betrug der Marktwert der Abspaltung



