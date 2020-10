Siemens-Energy-Aktie: Das Unheil nimmt seinen Lauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Nur die wenigsten scheinen Hoffnungen in die Zukunft von Siemens Energy zu haben. Die erst vor einigen Wochen gestartete Aktie hat mit immer höheren Verlusten zu kämpfen. Am Montag ging es für den Titel erneut um rund vier Prozent abwärts, die Kurse haben mittlerweile die 20-Euro Marke unterschritten und befinden sich zu Marktstart am Dienstag bei nur noch 19,61 Euro. Innerhalb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung