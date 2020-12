Siemens Energy Aktie: Seit Montag ist er da…!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Seit Montag (7.12.2020) ist er da: Der Geschäftsbericht 2020 der Siemens Energy. Wie das, wo das Kalenderjahr 2020 noch gar nicht beendet ist? Nun, hier endete das Geschäftsjahr 2020 bereits am 30. September 2020. „Getting Started“ heißt es da direkt auf Seite 1. Es soll also erst losgehen? Nun vielleicht bezieht sich das auf den Börsenstart von Siemens Energy in diesem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung