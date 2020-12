Siemens-Energy-Aktie: Nur nicht in Panik geraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Im morgendlichen Handel am Donnerstag scheint der Höhenflug der Siemens-Energy-Aktie unterbrochen worden zu sein. Das Papier verlor bis zum Mittag um rund 2,1 Prozent an Wert und fiel dadurch bis auf 25,84 Euro zurück. Manch einen mag das überrascht haben, da die Analysten mehrheitlich positiv in die Zukunft blicken.

Tatsächlich war mit einer solchen Entwicklung zu rechnen. Nachdem Siemens Energy kürzlich ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung