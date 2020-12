Siemens-Energy-Aktie: Man staunt nicht schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Schon seit Wochen erfreut die Siemens-Energy-Aktie sich über erheblichen Rückenwind und noch immer scheint kein Ende der aktuellen Rallye in Sicht zu sein. Nach den Feiertagen startete das Papier direkt wieder mit grünen Vorzeichen in den Handel und auch im frühen Handel am Dienstag ging es um 1,5 Prozent in die Höhe.

Das Papier konnte damit in einem beeindruckenden Tempo neue Rekorde ...



