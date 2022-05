Siemens Energy Aktie MEIDEN – Platow Brief hält wenig von der Siemens Gamesa Übernahmeofferte

Siemens Energy Aktie – MEIDEN . Der Platow Brief will derzeit die Aktie der Siemns Energy meiden. Mit der Komplett-Übernahmeofferte für die 67% Beteiligung Siemens Gamesa kaufe man Verluste ein und verwässere wahrscheinlich die Aktionäre der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0) über Gebühr. Deshalb überwiegen derzeit beim aktuellen Platow Brief die Bedenken. Und daraus folgt eine klare Einschätzung im Platow Brief:



Siemens Energy im Übernahmefieber

Mächtig viel los ist bei Siemens Energy (17,30 Euro; DE000ENER6Y0). Kurz vor dem Kapitalmarkttag (24.5.) gab der Energietechnikkonzern bekannt, alle ausstehenden Anteile der Windkraftanlagentochter Siemens Gamesa (aktueller Anteil: 67%) übernehmen und die Tochter anschließend von der Börse nehmen zu wollen.

Die Münchner bieten 18,05 Euro je Anteilschein, womit sie sich den Zukauf rd. 4 Mrd. Euro kosten lassen würden. Allerdings versprechen sich die Bayern binnen dreier Jahre Kostensynergien von jährlich 300 Mio. Euro nach erfolgreicher Vollintegration. Bei erfolgreicher Annahme durch die Minderheitsaktionäre will Siemens Energy 2,5 Mrd. Euro über Eigenkapital und die verbleibende Summe über Fremdkapital finanzieren. Eine Kapitalerhöhung ist somit wahrscheinlich, womit Altaktionären eine Verwässerung ihrer bisherigen Anteile droht. Zudem würde der Mutterkonzern mit der Komplettübernahme der Tochtergesellschaft eine unprofitable Einheit integrieren, weshalb wir den wertschaffenden Charakter der Übernahme für Aktionäre bezweifeln – wenngleich die strategische Ausrichtung auf Windenergie für den Spezialisten für Erneuerbare Energien durchaus Sinn ergibt.



„Siemens Energy Aktie MEIDEN“ reicht Ihnen nicht – Jetzt “4 Wochen gratis lesen und danach 30% sparen” Schon bei Vorlage der Q2-Zahlen (per 31.3.) musste Siemens Energy die Prognosen für Umsatz (zwischen -2 und +3%) und ber. EBITA (zwischen 2 bis 4%) für das Gj. wegen der Lieferkettenprobleme und hohen Inflation im Zusammenhang mit der Tochter Siemens Gamesa auf das untere Ende der Prognosespannen verorten.

Meiden Sie Siemens Energy.

