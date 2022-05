Siemens Energy-Aktie: Kommt nicht auf die Beine!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Finanztrends Video zu Siemens



mehr >

Seit Anfang des Jahres hat die Aktie von Siemens Energy nicht richtig Fuß fassen können. Mit einem Minus von über 20 Prozent startete die Aktie in den Mai. Insbesondere das Tochterunternehmen Siemens Gamesa bereitet dem Unternehmen derzeit Sorgen. Noch tiefer in die Verlustzone gerutscht Der Windanlagenbauer ist im zweiten Quartal noch tiefer in die Verlustzone gerutscht. In den Monaten Januar… Hier weiterlesen