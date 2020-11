Siemens Energy Aktie: Kommen jetzt endlich mal positive Signale?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Nachdem die Siemens Energy Aktie am 28. September an die Börse ging, verlor sie am ersten Tag direkt an Wert und beendete diesen bei 21,31 Euro. Daraufhin ging es in den Folgetagen zwar kurzzeitig nach oben bis auf 23,75 Euro, allerdings konnte diese Bewertung nicht ansatzweise gehalten werden. Stattdessen fiel der Kurs bis zum Tiefpunkt der letzten Woche bei 18,14 Euro. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung