Siemens Energy-Aktie: Kehrt der Optimismus zurück?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Finanztrends Video zu Siemens



mehr >

Gestern vor zwei Wochen stieg die Siemens Energy-Aktie offiziell in den DAX und damit in die erste Börsenliga auf. Den erhofften Kursanstieg brachte der Indexwechsel aber leider nicht mit sich. Stattdessen ging es in der ersten Woche sogar abwärts und es entbrannte ein Kampf zwischen Bullen und Bären um die 30-Euro-Linie. Auch in der vergangenen Woche gelang es den Käufern nicht, neue ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!