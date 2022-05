Siemens Energy-Aktie: Kann es noch schlimmer kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Bei Siemens Energy scheint derzeit so ziemlich alles schiefzulaufen, was nur irgendwie schieflaufen könnte. Schon seit einer ganzen Weile verhagelt die spanische Tochter Gamesa dem Konzern die Zahlen. Nun gesellen sich zu negativen Effekten durch die Corona-Pandemie auch noch Probleme in den Lieferketten durch den Krieg in der Ukraine. Potenziell gefährlich ist außerdem der Corona-Lockdown in Shanghai, welcher nach Ansicht… Hier weiterlesen