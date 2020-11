Siemens Energy Aktie: Immerhin!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Von einem soliden Abschluss sprach Siemens Energy im Hinblick auf das eigene, am 30.9.2020 abgeschlossene Geschäftsjahr. Bei einem unverwässerten Ergebnis je Aktie von -2,21 Euro in dem Geschäftsjahr lässt sich indes darüber streiten, ob angesichts eines so hohen Verlustes der Begriff „solide“ angemessen ist. Auch das angepasste Ebitda vor Sondereffekten war mit -17 Mio. Euro schließlich im negativen Bereich. Immerhin war ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



