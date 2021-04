Siemens Energy-Aktie: Immer noch im Korrektur-Modus!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

34,48 Euro war das bisherige Hoch in der Siemens-Energy-Aktie. Dieses Top wurde am 12. Januar 2021 erreicht. Zuvor stieg der Wert kräftig an. Fast eine Verdoppelung von Ende Oktober 2020. Eine derart kräftige Aufwärtsbewegung bringt in der Regel auch eine gewisse Euphorie bei den Anlegern hervor. Die Folge: Trends werden fortgeschrieben und die Annahme von nur noch steigenden Kursen nimmt dann überhand. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!