Siemens Energy Aktie: HV steht an!

Kommende Woche Mittwoch ist es so weit: Am 10. Februar 2021 steht bei Siemens Energy die diesjährige ordentliche Hauptversammlung (HV) an. Hier einige Angaben dazu: Wie in diesen Zeiten üblich, soll die Veranstaltung in virtueller Form stattfinden. Veranstaltungsort ist München, Beginn soll um 10:00 Uhr MEZ sein. Im Hinblick auf Teilnahme- sowie Stimmrecht ist laut Siemens Energy relevant, Zitat: „der im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



