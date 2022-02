Siemens Energy-Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Nachdem auch die Siemens Energy-Aktie am Morgen kalt von der russischen Invasion in der Ukraine erwischt wurde und erst einmal auf Talfahrt ging, zeigte sich die Aktie des Energietechnikkonzerns am Nachmittag deutlich erholt und mit mehreren Prozentpunkten im Plus. Wieso diese schnelle Meinungsänderung?

Ein Krieg und ein Sanierungsfall

Vielleicht hat es damit zu tun, dass das Verhalten Russlands Europa endgültig klar gemacht hat, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung