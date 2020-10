Siemens Energy Aktie: Großauftrag kommt sehr gelegen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Mit großer medialer Aufmerksamkeit einhergehend begann für Siemens Energy am 28. September das Abenteuer Börse. Nachdem es an den ersten Tagen leicht aufwärts ging, sank der Kurs im Oktober eher und befindet sich mit nun rund 21,37 Euro recht nah an dem Niveau, auf dem er am Ende des ersten Börsentages schloss. Die Abspaltung von Siemens Energy beinhaltet alle Tätigkeitsbereiche rund ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



