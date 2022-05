Siemens Energy-Aktie: Genug ist genug!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die spanische Windenergietochter Siemens Gamesa hat dem Energietechnikkonzern Siemens Energy erneut den Ausblick verhagelt. Außerdem machen dem Münchener Unternehmen auch der Krieg in der Ukraine und die strikten Corona-Lockdowns in China Sorgen. So dampfte Siemens Energy am Mittwoch seine bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende September) ein. Das Management erwartet nun Ergebnisse am unteren Ende der bisherigen Prognosespannen… Hier weiterlesen