Siemens Energy-Aktie: Gehts jetzt in die erste Bundesliga?

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy ist an der Börse in etwa das, was der Hamburger SV in der zweiten Fußball-Bundesliga darstellt: Noch zweitklassig, doch alle rechnen mit dem Aufstieg. Heute Abend entscheidet die Deutsche Börse, wie sich künftig der Deutsche Aktienindex DAX zusammensetzt. Und Siemens Energy gilt neben Zalando und Hellofresh als heißester Anwärter. Der große Vorteil einer Aufnahme in die erste Börsenliga: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!