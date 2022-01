Siemens Energy-Aktie: Ein Geheimnis

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Die Stimmung für die Windkraft hat sich deutlich eingetrübt. So sind die Titel von Siemens Energy als auch Siemens Gamesa in den vergangenen Wochen unter Druck. Mit ein Grund für die schlechte Stimmung die Lage in den USA. US-Präsident Biden konnte sein Jahrhundert-Projekt hinsichtlich erneuerbarer Energien nicht umsetzen.

So ist auch die Tochter von Siemens Energy, der Windkraft-Spezialist Siemens Gamesa unter Druck.



