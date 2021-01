Siemens-Energy-Aktie: Die Euphorie scheint grenzenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens-Energy-Aktie legte in der abgelaufenen Woche einen phänomenalen Start in das neue Börsenjahr hin und explodiert regelrecht. Obwohl der Titel sich bereits seit November in einem steilen Aufwärtstrend befindet, scheint kein Ende in Sicht zu sein. Im Gegenteil, die Käufer scheinen immer mehr aufs Gas zu drücken.

Am Freitag ging es um weitere 5,5 Prozent in die Höhe bis auf 33,76



