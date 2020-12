Siemens Energy-Aktie: Erste echte Korrektur nach Wochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Etwas holprig startete die ehemalige 100-prozentige Tochter von Siemens an der Börse. Der Newcomer stieg erst leicht an, ging dann aber in eine Gegenbewegung über und fiel dann sogar auf fast 18 Euro nach unten. Erst durch die überverkaufte Situation im Relative Stärke Index wurden wieder genug Anleger angelockt, die die Situation zum Einstieg ausnutzten. Anschließend zeigte sich eine solide Bewegung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung