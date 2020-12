Siemens-Energy-Aktie: Die Erfolgswelle geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die noch junge Siemens-Energy-Aktie hat schon jetzt eine bewegte Börsengeschichte hinter sich. Zunächst ging es für den Titel kurz nach IPO empfindlich in Richtung Süden und bis Ende Oktober machte sich Enttäuschung an den Märkten breit. Als die Stimmung an den Märkten im November deutlich besser wurde, konnten aber schließlich auch die Anteile der Siemens-Tochter voll durchstarten. Flankiert von so mancher ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



