Siemens Energy Aktie: Einstiegschance?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Zahlen des ersten Berichts des nun eigenständig an der Börse notierten Konzerns wirken auf den ersten Blick äußerst ernüchternd. Allerdings wurden diese ziemlich genau so erwartet, was als auch Grund dafür angesehen werden kann, dass der Kurs nicht in SAP-Manier abstürzt, sondern heute nur leicht im roten Bereich bei aktuell circa 20,63 Euro bleibt. Nicht nur der Quartalsbericht wurde bekannt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung