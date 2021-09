Siemens Energy-Aktie: Eine Panne mit Folgen?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Mit dem Gesamtmarkt fiel auch die Siemens-Energy-Aktie am Montag auf ein neues Tief zurück. Es wurde bei 22,24 Euro ausgebildet. Anschließend erholten sich die Kurse wieder und erreichten in der zweiten Wochenhälfte den 50-Tagedurchschnitt. Er konnte am Donnerstag durch den Vorstoß bis auf 24,04 Euro sogar leicht überwunden werden. Auch der Tagesschlusskurs oberhalb des gleitenden Durchschnitts sprach zunächst für die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung