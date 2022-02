Siemens Energy-Aktie: Damit gewinnt man keinen Blumentopf!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Die Siemens Energy-Aktie kommt einfach nicht aus dem Tal der Tränen heraus. Nachdem die Aktie bereits im vergangenen Jahr über 25 Prozent an Wert verloren hat, liegt das Minus im aktuellen Börsenjahr bereits bei 15 Prozent. Und ein Ende der Talfahrt ist nicht in Sicht. Was ist bloß aus der einstigen Vorzeigetochter des Siemens-Konzerns geworden?

Verkehrte Welt

Erstaunlicherweise herrscht bei Siemens Energy derzeit ...



