Siemens Energy-Aktie: Alles richtig gemacht!

Die Siemens-Manager haben alles richtig gemacht. Die Töchter wurden an die Börse gebracht. Die Risiken für den Mutterkonzern wurden so verringert. Dies zeigt sich an den jüngsten Zahlen. Siemens selbst hat einen hohen Auftragseingang zu verzeichnen. So kann die Siemens-Aktie heute am Donnerstag mit einem Kurssprung von über 5 Prozent überzeugen.

Doch die Zahlen von Siemens Gamesa und Siemens Energy haben die



