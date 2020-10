Siemens Energy Aktie – Aktienrückkaufprogramm!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Erstnotiz für die Siemens Energy-Aktie am 28. September bei 22,39 Euro war nicht ganz nach dem Geschmack und der Hoffnung der am Börsengang beteiligten Investoren. Zudem rauschte der Wert nach Erstnotiz bis knapp unter die runde Marke von 20 Euro. Mit einem Tief bei 19,21 Euro sowie einem Hoch bei 22,98 Euro und einem Schlusskurs bei 21,21 Euro wurde in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



