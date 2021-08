Siemens Energy-Aktie: Abschwung durch Stellenabbau?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Siemens Energy entstand durch die Abspaltung der weltbekannten Siemens AG, dem Hauptanteilseigner, im September 2020 und wird seitdem ebenfalls an der Börse gehandelt. Die Firma ist im Energiesektor vertreten. Das Unternehmen will 750 der 3500 Arbeitsplätze in einem Gasturbinenwerk in Berlin streichen. Dahingehend haben sich verschiedenste Proteste um das Werk gebildet. Doch was bedeutet das für die Aktionäre?

