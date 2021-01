Siemens Energy Aktie: 2. Februar 2021!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Nächste Woche könnte es bei Siemens Energy spannend werden: Denn dann will das Unternehmen neue Zahlen veröffentlichen. Wie in der Siemens-„Familie“ üblich, weicht auch hier das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab. Am 2. Februar (= kommende Woche Dienstag) will Siemens Energy dann die Zahlen für das 1. Quartal des laufenden Geschäftsjahres veröffentlichen. Es soll dann auch ab 10:00 Uhr eine Analystenkonferenz geben, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



