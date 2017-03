Siemens-Energieprojekt im Beisein von Merkel und Al-Sisi eröffnet

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

KAIRO (dpa-AFX) - Im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Ägyptens Staatspräsident Abdel Fattah al-Sisi Ägyptens ist am Donnerstag das größte ägyptische Energieprojekt offiziell eröffnet worden.



In einer Videoschalte bei dem Besuch Merkels im Präsidentenpalast in Kairo wurden drei Kraftwerke der deutschen Firma Siemens symbolisch in Gang gesetzt. Siemens-Chef Joe Kaeser sagte, es sei "ein großer Tag für Ägypten, aber es ist ein sehr guter Tag für Deutschland". Der Großauftrag aus Kairo brachte dem Konzern im Juni 2015 den größten Einzelauftrag seiner Geschichte.

Für die Energieversorgung Ägyptens sollte das Unternehmen für acht Milliarden Euro Windparks und drei Gaskraftwerke bauen. Siemens hatte die Fertigstellung der ersten Phase des Projektes bereits Ende Januar mitgeteilt. Durch diese seien zusätzliche 4,8 Gigawatt am Netz. Die Gesamtleistung soll nach der kompletten Fertigstellung schließlich 14,4 Gigawatt betragen und Strom für 45 Millionen Menschen produzieren. Der Milliardenauftrag hatte dem Konzern deutlichen Auftrieb gegeben./scb/DP/he