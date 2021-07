Siemens Energie-Aktie: Nur so gelingt der Umschwung!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Der vergangene Mittwoch hatte für Siemens Energy-Investoren so gut angefangen: Die EU stellte ihr neues, noch ambitionierteres Klimapaket „Fit for 55“ vor. Die darin verschärften CO2-Ziele versprechen gute Perspektiven für den DAX-Konzern, da erneuerbare Energien und neue Stromleitungen in den kommenden Jahren noch gefragter sein werden.

Am selben Tag ereilte die Investoren jedoch die Hiobsbotschaft aus dem Hause des Tochterunternehmens Siemens Gamesa.



