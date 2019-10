Siemens: Elektrisierende Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Erst am Donnerstag hatte Siemens den Namen für sein neues Energieunternehmen bekannt gegeben: Siemens Energy soll das künftig eigenständige Geschäft heißen, das laut Unternehmen „die Welt der konventionellen Energie mit der Welt der Erneuerbaren verbindet“. Der neue Name soll offiziell nach Abschluss der Ausgliederung des Energiegeschäfts im April 2020 gelten, bis September 2020 soll Siemens Energy durch eine Abspaltung an die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



