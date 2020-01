Siemens: Durchgesetzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Im Oktober 2018 hatte Siemens erstmals bekannt gegeben, seinen Traditionsstandort Siemensstadt in Berlin umzugestalten und das bislang geschlossene Industrieareal zu einem modernen und von vielfältiger Nutzung geprägten „Smart District" entwickeln zu wollen. Laut Ralf P. Thomas, Finanzvorstand der Siemens AG, wird der Konzern in den kommenden Jahren dafür bis zu 600 Millionen Euro in einen Zukunftsstandort investieren, „der weit über die ...



