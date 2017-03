Siemens: Dieses KGV spricht eine klare Sprache!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Lieber Leser,

die Siemens-Aktie bleibt nach wie vor eine der beliebtesten deutschen Aktien, was auch fundamental begründet werden kann. Im letzten Jahr wurden die Prognosen mehrmals angehoben und erreicht. Nur der Auftragseingang hat sich im letzten Quartal etwas abgeschwächt, was aber laut Vorstandschef Käser nur eine vorübergehende Entwicklung bleiben soll. Die Aufträge für das erste Quartal 2017 würden bereits erneut anziehen, wie es kürzlich hieß. Die Aussichten sind daher weiterhin positiv für das laufende Jahr. Schauen wir kurz in die aktuelle Bewertung der Aktie rein.

KGV deutet faire Bewertung an

Das aktuelle KGV beträgt 15,76 gemäß dem Kurs der Aktie zum Ende des Jahres 2016 hin. Legen wir das historische Median-KGV (letzte 7 Jahre) zu Grunde, so ist dieses bei 15,25. Historisch betrachtet ist die Akte somit etwas günstiger bewertet. Das erwartete 2017 KGV liegt bei 15,35 und damit ebenfalls etwas tiefer als das 2016 KGV. Die Aktie wird also immer günstiger, wenn man die erwarteten Gewinne zu Grunde legt. Der Industriedurchschnitt des KGV liegt bei 25,5. Damit deutet auch das KGV auf weiteres Potential im Kurs der Aktie hin.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.