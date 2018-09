Siemens-Deutschland-Chef warnt vor Cyber-Angriffen

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Chef von Siemens Deutschland, Uwe Bartmann, warnt vor Cyberangriffen auf Unternehmen und öffentliche Infrastruktur.



Bei Attacken von Hackern seien 2017 Schäden von rund 500 Milliarden Dollar weltweit entstanden, sagte er am Montag in Frankfurt auf einer Veranstaltung der US-Handelskammer in Deutschland (AmCham Germany). Dies entspreche der Wirtschaftsleistung Schwedens.

Hacker-Angriffe wie mit der Erpresser-Software "Wanna Cry" im vergangenen Jahr könnten Unternehmen, aber auch Krankenhäuser, Flugsicherung oder die Wasserversorgung treffen. Die Verantwortung für Cybersicherheit müsse bei Firmen und in der Politik an höchster Stelle verankert sein, forderte er. Niemand könne sich dem Thema entziehen: Allein bei Siemens, wo 1275 Experten für Cybersicherheit arbeiteten, würden täglich rund 1000 Unregelmäßigkeiten registriert.

Damit Menschen Vertrauen in die Digitalisierung fassten, müssten sie sich auf Datensicherheit verlassen können, sagte Bartmann. Zugleich biete die Nutzung großer Datenmengen riesiges Potenzial: Firmen könnten durch virtuelle Tests Produkte schneller einführen und vernetzte Städte den Energieverbrauch um etwa ein Drittel senken. Auch lasse sich der Nahverkehr flüssiger steuern.