Siemens: Dass lässt man sich Millionen kosten!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart hat Siemens an dessen größtem NRW-Standort in Mülheim/Ruhr einen Besuch abgestattet – und der Konzern informierte den Politiker über umfangreiche Investitionsvorhaben vor Ort. So soll etwa ein Fertigungsgebäude am Hafen zu einem Weiterbildungs- und Experimentierzentrum zum Thema Künstliche Intelligenz umgebaut werden, das künftig auch externen Institutionen und Unternehmen offenstehen soll. Für die Umgestaltung investiert Siemens nach eigenen Angaben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung